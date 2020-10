FOTO | Kethi Uibomägi kihlus kallimaga: nutsin ja naersin suurest ärevusest-õnnest kordamööda 

„Meile võib alati õnne soovida,“ vastas Kethi oktoobri alguses Õhtulehe pärimisele, kuid siiski tunnistab, et kihlasrõmusega tegu ei ole. „On tõesti megailus kingitus, jah. Kihlumise uudistest on veel vara rääkida,“ sõnas ta.

„See tunne, mis minu sees on, on ainus, mis päriselt alles jääb. Seetõttu ei rutanud ma uudisest kohe avalikkust teavitama, tahtsin, et see oleks meie lugu ning ma ise valin, millal, kellega ja kuidas seda jagan,“ selgitab Kethi.