GALERII | Dokfoto Keskuses esitleti raamatut Eesti tänavafotograafiast 

Augustis avatud tänavafotograafia väljapanekust on valminud eesti- ja ingliskeelne raamat, mis talletab kaante vahele läbilõike Eesti tänavafotograafia 40 aastast. See on Dokfoto Keskuse esimene mahukam trükis, mille on koostanud kuraatorid Kristel Laur ja Toomas Järvet ning kujundanud Aadam Kaarma.