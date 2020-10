Eestlanna alustab tööd Burberry moemajas: olen askeetlik disainer, elan töö nimel! 

Johanna-Maria Parv on tõeliselt talendikas disainer, kes pühkis Eestimaa tolmu jalgadelt kohe peale gümnaasiumi lõpetamist. Nüüd on noor neiu juba 8 aastat õppinud ja töötanud nii Londonis, Pariisis kui ka Itaalias. Ta on teinud koostööd maailma tippdisainerite ja kuulsate moemajadega. Oma koolipraktika tegi ta Balenciaga ja Christian Dior Couture moemajades. Kerge see pole, see sai tal juba esimesel kursusel selgeks. „Ma mäletan, et esimene päev Londonis oli nii, et Bond streetilt hakkad sõitma taksoga ja mõtled: „Nii ilus, nii mõnus, see ongi mu uus kodu.” Siis jõuad sinna Ida-Londoni, ühika poole ja keskkond muutub drastiliselt. Küsisin taksojuhilt kolm korda, et kas oleme ikka õigel teel.” Johanna sattus oma ülikooli kõige odavamasse ühikasse, kus oli plastikuga kaetud madrats, määrdunud vaip ning äädika lõhn toas. „Mõtled,et kas see ongi mu uus elu. Olen siin nüüd üksinda, kodust ikka väga kaugel,” räägib neiu „Reporterile”.