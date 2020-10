Anu Saagim ja Marta Vaarik avaldavad „Laseris“, et langesid piiluvate droonikaamerate ohvriks 

Anu Saagim ja Marta Vaarik Foto: Robin Roots

Inimesed on juba droonidega harjunud, kuid see muutub kardinaalselt, kui droonid tungivad meie privaattsooni. „Olin Pivarootsis oma rannamajas, lugesin teisel korrusel raamatut ja aknad olid lahti. Järsku kuulsin põrisevat häält. Olin lakast sekundiga all ja otsisin drooni lennutajat. Mul on üks hektar maad ja trampisin kõik läbi. Õnneks ei leidnud ma kedagi,“ räägib Marta Vaarik saates „Laser“