Airi Vipulkumar Kansar Indias lõksus: poole aasta jooksul on tühistatud 12 lendu 

Airi läks koos abikaasa Vipuli, tütar Adrika ning poegade Aryani ja Ragnariga 3. jaanuaril Indiasse abikaasa perele külla. Eestisse pidid nad naasma 30. märtsil, ent Finnair tühistas selle lennu. Järgmine lend pidid toimuma 20. aprillil, kuid ka see tühistati. Nüüdseks on nad perega Indias olnud juba üheksa kuud. „Eks näis, mis saab. Kõik on väga ebakindel. Ainus, mis seni teha saame, on kingitusest ehk pikendatud puhkusereisist rõõmu tunda ja tänulikud olla,“ sõnab Airi.