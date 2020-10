Inimesed Madonna keeldus koostööst super-DJga, sest too oli VALEST TÄHTKUJUST Ohtuleht.ee , täna, 12:10 Jaga: M

Madonna Foto: AP/Scanpix

Maailma edukamaid DJsid ja produtsente David Guetta tunnistab, et tema koostööprojekt Madonnaga läks vett vedama, kuna ta on popmatrooni jaoks vale horoskoobimärgi all sündinud.