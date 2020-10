„American Idoli“ laulja vastsündinud pojal diagnoositi koroonaviirus 

2009. aasta "American Idolis" osalenud laulja sõnul on leidnud kinnitust, et Maxi eest varem hoolitsenud meedik oli koroonapositiivne. "See on meie jaoks olnud täielik šokk." Ema ja poeg on pediaatriaosakonna intensiivis. "Mind koheldakse kui nakkusega kokkupuutunud ja tõenäoliselt nakatunud isikut, ehkki sümptomeid mul veel pole. Palun saatke meie pisipojale head energiat, et ta kähku terveks saaks."