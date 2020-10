Spike Lee filmide stammnäitleja lasti maha 

Thomas Jefferson Byrd on mänginud Oscari-laureaat Spike Lee mitmes filmis, nende seas "Chi-Raq" (2015), "Da Sweet Blood of Jesus" (2014), "He Got Game" (1998) ja "Clockers" (1995). "Teatan suure kurbusega meie armsa venna Thomas Jefferson Byrdi traagilisest mõrvast eile öösel Atlantas, Georgias," kirjutab kineast sotsiaalmeedias ja avaldab kaastunnet Byrdi omastel. "Tom on minu inimene. [...] Puhka rahus, vend Byrd."