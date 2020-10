„PUUDUTA MIND“ | Terapeut Monika Palm: depressiooni saab seljatada hingamisteraapiaga 

Tasakaalukeskuse hingamisterapeut Monika Palm ütleb, et tema töökogemusest lähtudes on depressioon seotud meie meeleseisundiga. Tema sõnul mõjub kiire elutempo nii, et inimene justkui kaotab kontakti iseendaga ja teeb asju seepärast, et ta peab neid tegema, kuigi võibolla ei peaks või ei tahaks.

Depressioon ei teki üleöö

“Kuigi depressiooni põhjuseid on erinevaid, saan oma töökogemusest lähutvalt öelda, et paljudel juhtudel on see seotud pikemaajalise protsessiga, mis ei ole tekkinud üleöö. Vaid inimene on pikka aega elanud sellisel viisil, mis ei ole temale omane ja see vajab muutust,” ütleb Monika Palm ja lisab, et hingamisterapeudina on hingamine üks võimalus, mis võib inimeses uut hingamist ja sisemist valgust luua. Teine suurem depressiooni põhjus on segadus elus toimuva osas.