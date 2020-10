Belgia kuninga sohitütar võitles endale välja tiitlid ja päranduse 

Kes on Delphine Boëli (52) isa – see küsimus on Belgia ajakirjandust erutanud 1990. aastate lõpust saadik. 1997 kirjutas Belgia nädalaleht Scheldt, et multimeediakunstnik on kuningas Albert II abieluväline tütar. Kaks aastat hiljem ilmus kuninga abikaasa, Itaalia päritolu kuninganna Paola biograafia, kus väideti, et kuningal oli pikk salasuhe Delphine'i ema, paruness Sybille de Selys Longchampsiga.