PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 5. oktoober 

Oled enesekindel ja loodad, et inimesed käituvad just nii, nagu sina neilt ootad. Ole kannatlikum, arvesta ka teiste tunnetega ning ära oota, et su unistused nüüd ja kohe täituvad.

Sinu tähelepanu paeluvad pigem tõsised teemad. Pidevalt teiste hulgas olles tunned end rahutult, sest ei suuda süveneda. Ka see on väga häiriv, kui sind tagant kiirustatakse.

Tegemist on palju, ent sind valdab tunne, et kõik, mida teed, tuleb sulle kasuks. Tähendagu see kasu raha saamisest või seda, et uute kogemuste kaudu rikkamaks saad.