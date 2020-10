VIDEO | Haridustöötaja elutööpreemiaga pärjatud: vägisi kedagi õppima panna ei saa 

Tallinna ülikooli emeriitprofessor Talvi Märja sai elutööpreemia töö eest andragoogika vallas täiskasvanute haridussüsteemi algatajana, Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas kooli asutamise eest ja zooloog Aleksei Turovski oma zooloogiliste jutustuste eest.

Belovas ütles, et inimene on loomult uudishimulik, kuid ka laisk. Turovski lisas, et kui inimene aga millegi vastu huvi tunneb, õpib ta igal juhul. Märja ei nõustu, et inimesed laisad on. "Oleme jõudnud sinna, et 25-64aastastest inimestest üle 20 protsendi Eestis õpib," sõnas ta. "Kas see on vägisi tehtud? Kindlasti mitte. Vastupidi - tänapäeval tahavad paljud täiskasvanud õppida." Tema sõnul on väikestel või noortel mingi periood, kus õppimine just esirinnas ei ole.

Laine Belovas Foto: Martin Ahven

Kui Belovas läks Noarootsi, teadis ta, et tema koolis ei hakka lapsed kahekaupa vahetunnis koridoris jalutama nagu Nõukogude ajal ega laupäeviti koolis käima. Noarootsi gümnaasium alustas tööd 1990. aastal ning kui kool käima läks, kutsuti Belovas veel haridusosakonda vaibalegi ja uuriti, kuidas saab nii, et laupäeviti koolis ei käida. "Ütlesin, et minu meelest saab hästi - õpilased ja lapsevanemad on õnnelikud. Ainsad, kes pole rahul, on naaberkoolide õpetajad."

Turovski rääkis, et teistel püsisoojastel kõrgematel selgroogsetel loomadel on õppimine inimesest paremini organiseeritud - tema sõnul ei kasuta ükski 5000 imetajast ja 10 000 linnuliigist õpetamisel vitsameetodit. "Nad ei karista õpilasi, vaid keelavad neid nii, et õpilane satub vaimustusse. See on võimas motivaator." Belovas paljastas, et Noarootsi gümnaasiumis on raskeim karistus see, kui laps saadetakse nädalaks koju, et leu üle järele mõelda.

Aleksei Turovski Foto: Martin Ahven