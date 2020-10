Etnokulpidel võidutsenud Trad.Attack!: lugu „Armasta mind“ ei pidanud alguses plaadile jääma, see ei tundunud õige 

Etnokulpidelt pälvis Trad.Attack! kokku lausa kaks auhinda – aasta lugu ja aasta artist. Üks liikmetest, Jalmar Vabarna sai lisaks veel parima muusiku tiitli ja võitis Zetodega eheda pärimusmuusika auhinna.

Sellel ajal, kui tehti ja salvestati Trad.Attacki! albumit "Make your move", oli kõik veel hästi ja koroonaviirusest polnud märkigi. "Isegi, kui plaat valmis sai, oli kõik veel hästi. Õnneks saime täpselt selleks ajaks selle valmis, kui kehtestati eriolukord ja inimesed kodudesse jäid," meenutab Jalmar. "Tänapäeval on võimalik muusikal levida loetud minutitega teise maailma otsa ja seda me tegelikult tahtsimegi, et inimesed jälgiksid just meie digikanaleid. Albumil on tõepoolest väga hästi läinud: võrreldes varasemate albumitega on meil palju-palju kordi rohkem kuulamisi igal pool ja ka ülemaailmselt. Juba esimese kuuga oli meie album jõudnud kõikidesse riikidesse, kus Spotify levib."

Aasta loo auhinnaga pärjatud "Armasta mind" sündis Sandra sõnul väga pika protsessi tulemusena. "Nagu ma ka kõnes ütlesin, siis osad meist isegi ei tahtnud, et see plaadile läheks. See ei tundunud kuidagi õige, kui kuulasid kõik viisteist lugu läbi, millest pidime valima välja vaid üksteist tükki. See oli puhtalt tunnetuslik küsimus ja võttis võib-olla rohkem aega harjumiseks, kui mõni teine lugu. Kuna see ikkagi jäi, hakkas oma elu elama ja Vaiko Eplik pani lõpuks kirsi tordile, oleme rõõmsad, et saime loo valmis ja “Armasta mind” on paljude südamed võitnud," räägib Vabarna.