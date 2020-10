Elagu oktoobrikuu - Mairold Millert lasi looma välja! 

"Elagu oktoobrikuu! September on läbi, aeg on loom välja lasta!". Just sellise sõjahüüde saatel võttis tuntud tantsutreener Mairold Millert jänesemaskis vastu viinakuu.

Küsimuse peale, kas endine tantsustaar keeras pudelilt korgi lahti, vastab mees suure õhinaga: "Olin eile õhtul ühel erapeol ja meisterdasin kokteile. Aga kui pidu läbi sai, lasin ka ise looma lahti." Mees on kenasti septembris karskusekuud pidanud ja tunneb nüüd, et võib viinakuul rihma pisut lõdvemaks lasta.