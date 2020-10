RÕÕMUSÕNUM! Brad Jurjens sai teise lapse: pisitütrele pandi kõlav nimi 

Uhke isa teatab, et tütar Amelia sündis 2.oktoobri õhtul.

Pisitütar sai nimeks Amelia Foto: Kuvatõmmis/Instagram.com/bradjurjens

Pere suurenemisest teatas Jurjens augustis. "Laps sünnib järgmisel kuul," kinnitas ta. "Tüdruk tuleb jälle, ma vist oskan ainult tüdrukuid teha," naerab Brad. "Rossu ei oska praegu veel midagi arvata, eks kui uus tita kodus on, saab teada," rääkis mees, et nende tütar Roselyn ei hooma veel, et peagi suureks õeks saab.