Inimesed Hõõguvad konfliktid, mis on kestnud aastaid või aastakümneid Allan Espenberg , täna, 07:45 Jaga: M

GALERII

Palestiina Foto: Imago / Scanpix

Pärast teist maailmasõda (1939–1945) on mitmel pool maailmas toimunud eri põhjustel (territoorium, separatism, usuvastuolud, loodusvarad jne) mitmeid relvastatud konflikte ehk kuulutamata sõdu, millest mõned on kestnud juba üle 70 aasta ja mille lõppu pole näha. Mõned sõjalised konfliktid on aegade jooksul langenud nn külmutatud seisundisse, kuid nende aktiveerumine võib olla vaid lühikese aja küsimus, nagu näitab ka äsja teravnenud vastasseis Armeenia ja Aserbaidžaani vahel.