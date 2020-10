Inimesed FOTOD | Folkmuusikutest abielupaar Sandra ja Jalmar Vabarna saavad teise lapse! Liisa Mugra , täna, 12:54 Jaga: M

GALERII

Sandra Vabarna Etnokulpide jagamisel Foto: Martin Ahven

Tundub, et folkmuusikutest abielupaarile Sandra ja Jalmar Vabarnale on põhjust õnne soovida. Etnokulpide jagamisel viis Jalmar koju neli auhinda, neist ühe ansambliga Zetod ning kaks kooslusega Trad.Attack! ning Sandra paisunud piht ei jäta kahtlust, et paari perre on lisaks poeg Villemile oodata teist last.