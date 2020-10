Inimesed AIN PROSA: „Wikmani poisid“ on eestlaste jaoks kui „Bullerby lapsed“ Aigi Viira , täna, 22:30 Jaga: M

GALERII

VIIMANE PIDULAUD: Viis aastat pärast Wikmani gümnaasiumi lõpetamist saavad noored mehed taas kokku. On II maailmasõda. Eesti vabariiki ei ole enam. Kelder (Raivo Maripuu), Maim (Ain Prosa), Kristjan Koorman (Meelis Pai), Jaak Sirkel (Mait Malmsten) ja Tummel (Ago Anderson) on küll elus ja terved, kuid nende tulevik on tumedavõitu. Foto: Heidi Maasikmets / ERR

„Lõpuks ometi saab süüa ka!“ kõlab õnnest nõretav mehehääl. „Rostbiif! Valmistatud kõige ehtsamal inglise viisil!“ See kilge kostab näitleja Pille Lukini suust, kes uhke liuaga peoseltskonna suunas purjetab. Ent see liuatäis on hõredavõitu ja noored näitlejad täidavad oma taldrikuid innukalt salatiga. Sellisega, mida jänesed armastaksid. On aasta 1994. Vaene ja kehvapoolne aeg, kui draamasarja „Wikmani poisid“ võtteid tehakse. Tõsi, selle stseeni tarvis, kus peetakse õpilase Koormani sünnipäeva, tuuakse kohale peen restoraniroog. „Meile pandi ette kõige ehtsam rostbiif ja see oli neetult maitsev,“ meenutab õpilast Pennot kehastanud Marko Matvere. „Toit kadus hetkega ja sellest tuli suur pahandus.“