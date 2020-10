Inimesed POSTUUMNE TÄNUPREEMIA: „Jüri Alperteni jaoks oli muusika üks osa tema hingamisest.“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 18:25 Jaga: M

GALERII

TÄNU: Jüri Alperten on Marje Lohuaru sõnul kolleegidele mällu sööbinud eelkõige väga hea muusikuna. „Tema tegevus dirigendina oli laiahaardeline. Ta õpetas ka noori muusikaakadeemias ja juhatas Pärnu linnaorkestrit. Aga kõige rohkem meenub temast see, et ta oli väga soe ja südamlik inimene. Igasugustes olukordades nägi ta ikkagi elu päikselist poolt. Sellisena on ta meie mällu jäädvustunud ja ma arvan, et kogu muusikaringkond väga soovib seda tänu rahvusvahelisel muusikapäeval väljendada.“ Foto: ANTS LIIGUS/Pärnu Postimes

Äärmiselt musikaalne ning väga soe ja südamlik inimene – nii iseloomustavad kolleegid 26. augustil 63aastasena igavikku lahkunud dirigent Jüri Alpertenit, kes pälvis eilsel muusikapäeval postuumselt tänupreemia. „Estonias on siiani tunda tema kohalolekut ja ma arvan, et see ei kao kuskile,“ ütleb Estonia dirigent Lauri Sirp.