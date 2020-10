„PUUDUTA MIND“ | Spirituaalne giid Asse Sauga: elu aktivatsioon on üks võimsamaid sessioone, mida üks inimene teisele saab teha 

Elu aktivatsioon on pärit 3000 aasta tagustest aegadest, kui elas kuningas Saalomon - üks võimsamaid ja targemaid kuningaid läbi aegade. Kuningas Saalomon tegi tolleaegse teadusliku katse, kus ta kutsus kokku üle maailma umbes 20 000 kõige võimsamat maagi, tervendajat, nõida, šamaani ja nad testisid umbes 30 aastat erinevaid praktikaid, nii vanu kui ka uusi, erinevatest religioonidest, erinevatest kultuuridest. Nad võtsid kõik kõige võimsamad kokku ja töötasid välja universaalsed tervenduspraktikad, mis toimivad kõigi peal, olenemata inimese kultuurist, rassist, soost, vanusest ja teekonnast.

Sealt tuli välja komplekt erinevaid tehnikaid, üks nendest elu aktivatsioon, mida on edasi antud Saalomoni ajast alates katkematut õpetuste liini pidi. 1997. aastast, kui Müstikakool tehti kõigile avatuks, on see sessioon koos paljude teiste iidsete tarkustega kõigile kättesaadav. “Seda seepärast, et kui me maailmas natuke ringi vaatame, siis on näha, et tegelikult kollektiivselt oleme me jõudnud kuskile teatud tasandile nii füüsilises kui ka vaimses maailmas. Oleme jõudnud kohta, kus me oleme valmis vastu võtma mingis mõttes uusi, aga samas tegelikult just iidseid tarkuseid. Ja teisalt pole vajadus olnud kunagi suurem kui just praegu,” räägib Asse.

Eestis teevad elu aktivatsiooni umbes kolm kuni neli inimest. “Seda on kõigil võimalik õppida, selleks on Müstikakoolis teatud treeningud ja kursused ning me kõik oleme võimelised eluaktivatsiooni tegema,” selgitab Asse, et meil kõigil on oma kingitused, mida me saame teistega jagada ja ka teisi eluteel edasi aidata. “Elu aktivatsioon on minu kogemusel üks võimsamaid sessioone, mida ma olen teistele klientidele teinud, tagasiside on olnud väga positiivne ja vahel isegi üllatavalt võimas.”

Sobib kõigile

Elu aktivatsioonil vastunäidustusi ei ole, see sobib kõigile. Eriti just neile, kes võibolla ongi valmis küsima neid sügavamaid küsimusi: kes ma olen, kust ma tulen, mis minu elu missioon on, mis mu kingitused on, mis mu anded on. Kui on olnud vahel selline tunne, et sinu sees on justkui veel midagi olemas - sellistele küsimustele vastuste leidmisel aitab kindlasti elu aktivatsioon edasi.

Elu aktivatsiooniks spetsiaalselt eraldi ette valmistama ei pea, võib lihtsalt kohale tulla ja saab seda protsessi täielikult nautida. “On hea tulla ilma ootusteta ja lubada lihtsalt olla täielikus usalduses,” toob Asse välja.

Protsess ise käib Asse sõnul nii - kõigepealt korrastatakse ja balansseeritakse inimese energeetiline struktuur. “See on ettevalmistus - valmistame inimese ette elu aktivatsiooniks,” selgitab ta. “Edasi jätkub töö spetsiaalse tööriistaga, energeetiliselt programmeeritud sauaga, millega toome valguse spirituaalse DNA punktidesse, see puhastab ära energeetilise keha ja aktiveerib need teatud punktid.”