Skandaalne briti sekspomm peab aprillini ratastoolis virelema 

Endine erootikamodell (42) murdis jalaluud augustis Türgi lõbustuspargis müürilt maha hüpates. Ta on juba kuude kaupa ratastoolis olnud. Katie, kel on varasematest armusuhetest neli last vanuses 6-16, on kurtnud oma hirmu: ta pelgab, et praegune kallim Carl Woods ei pea teda enam ahvatlevaks, kui ta ratastoolis on. "Ratastooliinimesed on mind palju sõimanud," ütles Price The Sunile. "Aga mul lihtsalt on selline tunne! Inimene tohib ebakindel olla. Ma pole ju enam nii iseseisev kui enne."