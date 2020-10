PETTUMUS: Uue Bondi-filmi esilinastus lükkub jälle edasi 

Cary Joji Fukunaga lavastatud 25. Bondi-film pidi algselt linastuma tänavu aprillis, kuid koroonapandeemia tõttu lükati esilinastus novembrisse. Nüüd tuli aga kõigi Bondi-fännide kurvastuseks uudis, et nad ei näe filmi niipeagi - filmistuudiod MGM ja Universal ning produtsendid Michael G. Wilson ja Barbara Broccoli lükkasid esilinastuse aprilli. "Me mõistame, et see viivitus valmistab meie fännidele pettumuse, kuid ootame pikisilmi, et saaksime "Surm peab ootama" teiega jagada järgmisel aasta.

Alles neljapäeval oli avaldatud uue Bondi-filmi tunnusmeloodia video. Laulu esitaja ja kaasautor on 18aastane Billie Eilish.

USA lauljatar on noorim artist ajaloos, kes on kirjutanud ja salvestanud Bondi filmisarjale tunnuslaulu. Kui praegune Bond Daniel Craig esimest korda Bondina üles astus, oli Eilish vaid 4aastane. “James Bond on ägedaim filmisari, mis kunagi eksisteerinud. Ma olen siiani šokis!” on ta öelnud.