Demi Lovato eks väidab, et tal polnud kihluse purunemisest aimugi 

Lovato ja Ehrichi armulugu kestis ainult pool aastat. Veel augustis õhkas Demi Instagramis raugematut armastust, kuid nüüd on kihlus läbi. Daily Maili allikate andmeil hakkas Lovato kahtlustama, et Ehrichit huvitab ainult tema kuulsus. Noormees olevat tutvust sobitanud teistegi tuntud naistega.

Kuid Ehrich kinnitas, et sai lahkuminekust teada alles tabloididest. "See on hullumeelne! Keegi ei ole säärast kohtlemist ära teeninud," ahastab ta Instagram Storys. "Ma olin armunud. Kogu maailm peaks seda teadma."