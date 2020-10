Ekspruut ähvardab Latvala petmissüüdistuste eest kohtusse kaevata 

Eile ilmunud raamatus väidetakse, et Torppa pettis Latvalat Himose festivalil juba nädal pärast seda, kui kallim oli talle kihlasõrmuse sõrme libistanud. Rallimehe lähedased räägivad raamatus, kuidas pruudi truudusetus Jari-Mattit traumeeris.

Latvala tunnistab, et hakkas ka ise reaktsioonina kihlatu reeturlikkusele üheöösuhteid harrastama. Nende kooselu kestis kokku kolm ja pool aastat ja lõppes umbes aasta tagasi.

Torppa kirjutab täna Instagram Storys, et paljud panevad imeks: miks ta end ometi ei kaitse. "Valedest pettunult ja kurvalt lasen sellega tegelda kohtuinstantsidel," kirjutab mullu sügisel Latvalast lahku läinud kaunitar, kes juba 14. veebruaril abiellus teise mehega - Mikko-nimelise mehega, kellega ta väidetavalt oli Jari-Mattit juba pikemalt petnud.

"Ma tõesti ei taha Maisale midagi paha, tahan lihtsalt aus olla," ütles Latvala Iltalehtile. "Eesmärk polnud kellelegi haiget teha ja eesmärk on olla avatud ja aus. Olen rääkinud oma probleemidest ja vigadest. Olen rääkinud ausalt, et petsin Maisat ja et loodan nüüd sellest õppida."