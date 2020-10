Kuninglik naisevõtt! Jaan Kõrsmaa purjetas möödunud reedel abieluranda 

"Kroonid peas, tuli kolm korda ümber altari käia ja oi, seal oli palju tsirkust," muheleb Jaan. "Palju ilusat ja palju huumorit. Papp ikka loeb ja loeb ja räägib ja räägib ja järsku ütleb vahele, et tead, Jaan, veel on sul võimalus ­ei öelda! Mind ajas see nii õudselt naerma, vana tegi lihtsalt nii head pulli."