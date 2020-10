Hans H. Luik: inimesed teevad endile liiga, et naabrist parem näida 

"Vaatan tööle sõites autode voogu Pirita teel. No ei ole võimalik, et kõigi nende BMWde, Porschede ja LandCruiserite omanikud on miljonärid!" tõdeb Luik. "Inimesed teevad endile liiga, et naabrist parem näida. See on nii 90ndad... Ja siis võetakse laps tantsutrennist või motokrossitrennist ära – et raha ei jätku!"