Veiko Tubin ärevushäirest: läksin EMOsse ja ütlesin, et ma suren kohe ära, mu süda ei tööta enam Toimetas Terttu Jazepov , täna, 22:58

Veiko Tubin Foto: LAURA OKS

Näitleja Veiko Tubin avaldab, et tal on diagnoositud ärevushäire. „Mõtlesin, et huvitav, mis mul viga võiks olla, ja kui mulle pandi ärevushäire diagnoos, ei suutnud ma seda mõnes mõttes uskuda – mulle öeldakse, et see on mu peas kinni, aga kõik, mis minuga toimub, on füüsiline – käed värisevad, on hirm ja süda taob,“ ütleb ta.