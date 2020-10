Saund 19aastane punkar Kalli Talonpoika: „Mind vihastab, kui võlts ja lahtunud on tänapäeva kultuur.“ Terttu Jazepov , täna, 09:00 Jaga: M

Kalli Talonpoika

Kalli Talonpoika on vaatamata oma armsale nimele tõeliselt punk – ta ei taha olla nagu paljud temaealised, kes veedavad päevi Facebookis või Instagramis igat oma tegevust jagades. Selle asemel võib ta istuda päevi oma toas ja teha seda, mis talle kõige südamelähedasem – muusikat. „Kui teed Instagrami lahti ja vajutad otsingunupule, tuleb sealt meeletus koguses s**** ja see ajab mul vere keema. See on inspiratsioon – teen selle korra lahti, panen kinni, olen kuri ja saan jälle muusikat teha,“ räägib ta.