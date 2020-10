GALERII | Mirtel Pohla sarjast „Valguses ja varjus“: üritasin enne jah-sõna ütlemist kindlaks teha, et peategelane poleks hädine naine 

Algus tunnistab, et ärevus esilinastusel ei kao kunagi. „Kui olin Ugalas noor näitleja, ütles Luule Komissarov mulle, et närv läheb ainult hullemaks. Mina olen emotsionaalne inimene ja mul on alati närv sees – lähen teatrisse mingit suvalist tükki vaatama, ma ei tunne sealt kedagi, aga närveerin nii, et mul on pärast kõht lahti. Kui veel oma asju vaatan, tuleb see kuuega korrutada.“

Algus ja Kuld nimetavad sarja „Valguses ja varjus“ küladraamaks. „Küladraama on lugu, kus anonüümsusega on natuke pahasti. Linnas on võimalik kuidagi keskkonda ära hajuda, aga kui maal kogukonna suhtes ükskõik mil moel – kas või kuulujutu tasemel – eksid, on sellest loost raske välja saada ja inimesi vastupidist mõtlema panna,“ selgitab Ergo.

„Küladraama on moodne vaste vesternile. Üks võõras tuleb kuskilt kaugelt ja põõsastes ootavad intriigid. Seal on hämarust, millega kangelane pole osanud arvestada. Olen ka ise külast pärit ja mulle küladraama väga meeldib,“ lisab Martin muiates.

Koroonaviirusest tingitud paus kulus ära

„Kui hakkame näitlejaid komplekteerima, on meil olemas selge arusaam, mis lugu teeme. Helistasin Mirtel Pohlale, kui olin Selveris, ja ta kõkutas teispool toru ainult naerda. Kuid Martin on meil stsenaristide mõttes Eesti üks suurimaid tegijaid, tema nimi ütleb kõik. Paljude näitlejate jaoks on see võlusõna,“ räägib Kuld.

Sarja võtted lükkusid koroonaviiruse tõttu kaks kuud edasi, kuid Alguse sõnul oli lisaaeg kasulik. „Kunstnikul oli pikem ettevalmistusperiood ja meil oli rohkem aega lokatsioone otsida. Mis mulgi ühe jäi – võtsin stsenaariumid uuesti ette ja hakkasin teksti üle käima. See oli väga mõnus. Ma ei taha öelda, et olen koroonale tänulik, aga mulle kulus see aeg kasulikult ära.“