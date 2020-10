Priit Võigemast: ma ei ole seda tüüpi inimene, kes jääks kudema ja põdema 

"Samas ei ole ma seda tüüpi, kes jääks kudema ja põdema. See on vist totter, aga tundub, et olen saanud geenidega kaasa peaaegu et candideliku optimismi (Voltaire'i filosoofilise muinasjutu "Candide" peategelane, süütuke ja lihtsameelne, kes vaatab maailma asjadele elurõõmsalt – toim.)," räägib ta Kroonikale. "Pigem usun, et inimesed on põhiolemuselt head."