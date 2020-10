Inimesed Liisi Koikson: tütar ei luba mul üldse kodus laulda, talle ei meeldi Katrin Helend-Aaviku , täna, 18:34 Jaga: M

MÕISTEV EMA: „Mulle ei meeldi, kui lapsevanemad räägivad oma lapsest, et küll ta on paha laps. Ma saan aru, et lastega tuleb igasuguseid asju ette, aga ma püüan ikkagi mõista, mis minu lapse peas toimub. Püüan panna end tema rolli,“ räägib nelja-aastase Ella ema Liisi Koikson, kelle perre sünnib aasta lõpus teine tütar. Foto: Erki Pärnaku

„Emaks saamine oli väga teadlik valik ja ma olen õnnega koos, et olen saanud oma kahekümnendates teha kõike, mida tahtsin. Mul ei kripelda praegu sees tunne, et oleks pidanud enda jaoks veel rohkem aega võtma,“ räägib Liisi Koikson (37). Ema-oleku kõrval jääb tal aega ja ruumi ka iseenda, huvitavate muusikaprojektide ja erinevate unistuste jaoks.