Kirjanik Juhan Voolaid rändas tagasi lapsepõlve: praegustele noortele on need kui ennemuistsed jutud 

Paljude paikade ja esemetega seotud mälestused ongi pärit üksnes lapsepõlvest, sest neid paiku ja esemeid enam pole või on need kaotanud oma olulisuse. Kirjeldan raamatus muuhulgas endist EPA võimlat ja Vallikraavi tänava tõusul olnud finišiga rattasõite, söekattega Tamme staadionit koos vana tribüünihoonega ja ammu maha põlenud linnaujula hoonet.

Jõmpsikale olid olulised kaljavaadid ja gaseeritud vee aparaadid linnas, aga ka kodumasinad, nagu plaadimängija, õmblusmasin ja tromboon, mida ma kontrabassiks nimetasin. Räägin sportlastest, lauljatest ja filmidest, välismaa nätsupaberitest ja paljudest muudest tolle aja asjadest. Ja muidugi kuubikust! Rubiku kuubikust, mida ma ühel kohvilõhnasel õhtul maailma esimese inimesena keerutasin.



Kes võiks olla raamatu lugejad, kas eelkõige 1970. ja 1980. aastatel lapsepõlve nautinud põlvkond või hoopis praegused noored?

Seni on raamat tõesti tekitanud suurt huvi minuealistes ja vanemates inimestes, kes on neid aegu ise kogenud. Raamatus leidub umbes 70 fotot nõukaaegsest Tartust, sealhulgas aerofotosid, millelt on näha näiteks sõjajärgne majadest tühi Riia mägi või Vene ja Kalda (hilisema Fortuuna) tänava olukord koos selliste objektidega nagu Leninakani kauplus või Passaaž.

Kohati meenutab raamat kunagi ETV-s jooksnud telesaadet „Vana aja asjad“, sest selles on ligi kakssada pilti toonastest esemetest, kommipaberid, sildid, pudelid, aparaadid, heliplaadid, raamatud jne.

Praeguste noorte jaoks on ilmselt tõesti tegu ennemuistsete lugudega, mis jutustavad keskkonnast, milles kasvasid üles nende vanemad ja vanavanemad.



Kui võrrelda laste elu nõukogude ajas ja praeguses, siis mida te võtaksite sellest ajast tänapäeva kaasa? Mida aga mitte mingil juhul ei taha ise väga meenutada ja mis tuleks lastest võimalikult kaugel hoida?

Üks, mis kindlasti iga ajaga kaasas käib, on vanemate armastus oma laste vastu; nende ühised ettevõtmised ja kogemuste jagamine. Unistasime lapsena värvilistest välismaa asjadest – praegu kasvavad mu enda lapsed just sellise nodi keskel üles, aga ma ei usu, et nad on seetõttu õnnelikumad kui mina omal ajal. Mind nõukogude aeg ei kummita ja ma veetsin toreda lapsepõlve.

Eks kõik need Lenini kummardamised ja punased kaelarätid jõuga pealesurutud ju tundusid, aga lapsena oli olulisemaid asju, millele keskenduda. Kui tuli oktoobrilapse märk rinda panna, siis tuli, tegelikult olid tähtsad ikka teised asjad; õues mängimised ja trenniskäigud, millesse kommunismi ehitamine ei puutunud.