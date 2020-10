Dilaila kolumn | Mehed, kes jahivad kaalulangetajaid 

Meie kontoris on vähemalt kaks kutti, kes naiskolleegide kaalul silma peal hoiavad ning ujuvad siis vormi parandanutele esimesena komplimentide ja lilledega külje alla.

Üks neist leidis endale isegi töölt just sellisel moel naise. Maaja oli alati tore ja abivalmis IT-tibi, keda sageli arvuti taga sõõrikuid söömas ja kokat joomas nägime. Ühel kevadpäeval aga märkasin teda hoopis sellerit närimas. Paar kuud hiljem jooksis Maaja mööda kontorit miniseelikus ja liibuvas topis ringi, tegi muudkui kõigile kohvi välja ning oli firmapidudel alati seltskonna hing. Uued riided, meik, uued sõbrad.

Ent kaalujälgijate jahtija teab, et ta peab tibi vastu huvi üles näitama veidike enne seda, kui too ise aru saab, kui hea ta nüüd välja näeb, ja endale kellegi parema leiab. Niisiis kutsus Taavi Maaja välja siis, kui ta teda kolmandat korda sellerit närimas oli näinud.

„Sa ei kujuta ette, kui super on seks naisega, kes end uues valguses näeb. Tal on iga päev midagi uut seljas, ta kulutab kogu oma raha ilu ja trenni peale ning komplimendid on tema jaoks sama vajalikud nagu õhk ja päevavalgus. Ning enne väsid ise ära, kui tal seksiisu otsa saab,“ kelkis Taavi kord kohvinurgas.