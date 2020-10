Saund DND solist Andreas Sepp: laulusõnade ideid on tulnud nii tänaval kõndides kui ka kuue õllega rahulikult mere ääres istudes Terttu Jazepov , täna, 10:00 Jaga: M

DND: Tagumises reas vasakult Eddie Darko ja Raido Kits, esimeses reas Andreas Sepp ja Rainer Sirel Foto: Maris Savik

Melanhooliahõnguliste lugude poolest tuntud bändi DND solist Andreas Sepp räägib, et mõtlike ja nukrate sõnade kirjutamiseks ei pea ilmtingimata ise samas seisundis olema. „Olen jõudnud järelduseni, et see, kas midagi on s****** või hästi, on suuresti inimese enda peas kinni. See on oleku küsimus ja muudatus minu olekus ei takista mul häid tekste kirjutamast.“