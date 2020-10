„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Hannes Võrno: ma ei käi ka enam tuuritamas, ega kedagi lunimas, teen seda, mida tahan 

Mul oli 27. septembril pulma-aastapäev, sel päeval sai minust abielumees ja samal päeval sain ka näha, et Tallinna Televisiooni ekraan kustus. Ma jäin töötuks, sõna otseses mõttes. Ma ei tahtnud minna kellegi ukse taha kaapima ja midagi sellist tegema. Olen endas nii palju kindel, et tean, mida ma teha oskan. Teen asju, mis mulle päriselt meeldivad.

Ma ei käi ka enam kuskil tuuritamas, ega kedagi lunimas, vaid teen seda, mida tahan. Jään eneseväärikusele kindlaks. Siis otsustasingi, et hakkan tegema midagi sellist, mis pakub mulle huvi. Mis on äge ja põnev. Eks ma katsetasin igasuguseid asju. Kirjutasin lugusid. Üritasin kirjutada ka luuletusi, aga see ei tulnud välja.

Proovisin muidugi! Garaažbändis teeme kogu aeg muusikat, aga ma hoian seda veel vaka all. Siis juhtus see, et tuli õnneks või kahjuks teade, et maailm läheb lukku, sest kõik kardavad koroonat.