Linda Evangelista eksmeest süüdistatakse noorte modellide vägistamistes 

Marie on Briti lehe The Guardian teatel 1990. aastate supermodelli Linda Evangelista eksmees. Marie vastu on süüdistuse esitanud BBC ajakirjanik Lisa Brinkworth ja kolm endist modelli, nende seas ameeriklanna Carré Otis, kes tegi näitlejana karjääri rootilises filmis "Metsik orhidee" ning oli 1992-1998 abiellus selle staari Mickey Rourke'iga. Praegu kannab Carré oma teise abikaasa perekonnanime Sutton. Tema väitel vägistas modelliboss teda lugematuid kordi, kui ta oli 17.