LEMBELAULIKUL KARISTUS KÄES! Roolijoodik Sulo Tintse kimas otse politseile sülle 

Lauljal fikseeriti keskmine joove, mis tähendas kriminaalasja algatamist. Karistuseks võeti Tintselt juhtimisõigus ja määrati tingimisi kaheksa kuud vangistust, lisaks tuleb tasuda sundraha 438 eurot.

Kolmapäeval toimunud kohtuistungi alguseks oli Tintse veetnud juba kaks päeva kinnipidamisasutuses.

Oma alkoholiprobleemist on Tintse avalikult ka varem rääkinud. 2012. aasta suvel pihtis staar, et alkohol ja artistielu käivad käsikäes. Toona selgitas staar, et üritab igati alkoholi tarvitamist vältida.

2018. aasta oktoobris tunnistas Sulo Kroonikale antud intervjuus, et tal on alkoholisõltuvus ja et ta saab selle vastu ravi. "See saigi minu normaalsuseks, et mul oli kogu aeg väike tinn sees."

Laulja läks alkoholisõltuvusest vabanemiseks teraapiasse ja rääkis, et kui aasta enne seda arvutas Sulo vaevata välja, palju tal aastas üldse kokku kaineid päevi oli, siis mullused libastumised võis ta üles lugeda kahe käe näppudel.

Laulja paljastas ka, et joomine muutis teda omajagu. "Kui ma kaine olin, ei sallinud ma suitsuhaisu silmaotsaski, aga kui väikese pitsi tegin, maitses suits kohe."