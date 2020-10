Camila Cabello ja Shawn Mendes on lahku läinud? 

New York Posti teatel paistab Camila (23) värske Instagrami-postitus siiski kinnitavat, et paar on endiselt koos. Lauljatar õhkab, et Shawn on teinud maailmale, mis praegu nii väga imesid ja ilu vajab, jumaliku kingituse. Jutt käib Mendese uuest albumist "Wonder". "Ta on pannud sinna kogu oma hinge, vaimu ja olemuse," kinnitab Camila. "Mu arm, olen sinu üle nii uhke ja olen nii elevil, et inimesed su südant näha ja kuulda saavad."