Beebibuum jätkub! „Pealtnägija“ ajakirjanik: oleme nüüd neljakesi valmis maailma edasi avastama 

"Kes saaks olla maailma avastamisel veel parem kaaslane kui üks armas väike venna? Täpselt nii me Martaga mõtlesimegi ja plaani teoks tegimegi – 25. septembri esimesel tunnil tuli meie juurde pisike poisike, kes mõned päevad haiglas kosuma pidi. Nüüd aga on väike venna Oskar ilusti suure õe kallistuste, muside ja hellituste saatel meie perre vastu võetud ja oleme neljakesi valmis maailma edasi avastama!" rõõmustab Piia Instagramis.

Uuriva teleajakirjanduse lipulaeva "Pealtnägija" toimetust on tabanud tõeline beebibuum – Anna Pihl, Piret Järvis-Milder ja Piia Osula on lapsehoolduspuhkusel.

"Jah, meie ajakirjanikud ei ole mitte ainult tragid ja targad, vaid ka kaunid ja seksikad ning pereväärtused on paigas," ütles "Pealtnägija" ajakirjanik Mihkel Kärmas augustis Kroonikale. "Säravate tegijate asendamine ekraanil on kahtlemata keeruline, kuid väljakutses peitub teatavasti ka võimalus."

"Kindel on, et "Pealtnägija" tuntud kvaliteedis järeleandmisi teha ei kavatse ja nii nagu Piret ja Anna tegid lugusid lapseootel, teeb ka Piia Osula veel septembris tööd. Kõik kolm naist on lubanud varem või hiljem – kui emakohused seda lubavad – teleekraanile naasta," sõnas Mihkel.