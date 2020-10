Hevilegend AC/DC tuleb uuesti kokku 

New York Posti teatel on 2016. aastal kõrvaprobleemide tõttu bändist lahkunud laulja Brian Johnson taas rivis. Temaga ühinevad kitarrist Cliff Williams, trummar Phil Rudd ning AC/DC raudvarad Angus Young soolokitarril ja Stevie Young rütmikitarril. Asutajaliige Malcolm Young suri kolm aastat tagasi 64 aastaselt, olles aastaid kannatanud dementsuse all.

Tuuriplaane pole veel välja hõigatud, kuid New York Posti andmeil liiguvad kuuldused, et ansambel on lindistanud uue plaadi. Viimatine album "Rock or Bust" ilmus 2014.