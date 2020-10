Kaire Vilgats ja Dagmar Oja meenutavad kaaluskandaali: me lihtsalt nägime, et meid seal laval pole 

Naised meenutavad ka aastat 2002, kui Eestis toimus Eurovision ning Maarjamaad esindanud Sahlene neid oma taustalauljaiks ei võtnud. Meedias kirjutati, et põhjuseks oli see, et nad on liiga suured. „Artikkel oli selline, jah, tegelikult me päris tõde ei tea,“ ütleb Dagmar. Kaire lisab, et neile ei põhjendatud otsust kuidagi. „Vaikus. Me lihtsalt nägime, et meid seal laval pole.“ Toona laulsid nad lõpuks tausta Malta esindajale Ira Loscole ning said kolmanda koha.

Kaire tunnistab, et kehakaal on probleem tema jaoks, kuid Dagmari sõnul on sellega probleem pigem teistel. „See on nende probleem, kes on sel teemal kirjutanud või kommenteerinud,“ ütleb ta ja räägib, et anonüümseid kommentaare nende kehakaalu kohta on aegade jooksul tehtud ikka väga palju. Kaire paljastab, et tema kohta on muu hulgas öeldud „paks lehm“.

„Olen emotsionaalne sööja. Kui mulle tulevad rasked elumäed ette, siis see (toit – toim.) on see, mis mind lohutab,“ paljastab Kaire, kes praegu liigub kaalulangetusteekonnal väikeste sammudega. „Fookus peab olema sellel, et sa ei tee seda teiste jaoks, vaid teed trenni ja pead dieeti enda tervise ja enesetunde, mitte teiste heakskiidu jaoks.“