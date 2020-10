Kaire Vilgats ja Dagmar Oja kirjutasid raamatu: avameelselt kehakaalust, õelatest kommentaaridest ja enesekriitikast  

Naised räägivad oma kehakaalust, õelatest kommentaaridest, enesekriitikast ning enda armastamise teekonnast. "Raamat on siiras lugu meie teekonnast enda armastamise ja väärtustamiseni just sellistena, milliseks meid on loodud," kirjeldavad Kaire ja Dagmar raamatu sisu.