UUDISTEOS: pruut pettis Latvalat juba nädal pärast kihlasõrmuse saamist 

"Olin väga armunud ja õnnelik, sest olin leidnud blondi printsessi, kellest olin unistanud," kirjutab Latvala. Kuid osa lähedastest kahtlustas Torppat ebaausates motiivides. Latvala parim sõber Joonas Myllymäki räägib raamatus, et ütles Jari-Mattile kohe alguses: "Kurat, sellest ei tule midagi välja." "Kõik käis liiga kähku. Jari-Matti rääkis Maisale asjatu avameelsusega asju, mida on hiljem olnud kerge tema vastu kasutada. Nägin lähedalt, kuidas Jari-Mattiga manipuleeriti ja teda ära kasutati, ja ma ei kiitnud heaks valetamist ja pidevat inimsuhetega mängimist," ütleb Joonas raamatus.

Latvala ütleb end olevat tundnud: tema oli nende suhtes see, kes rohkem pingutas. 2018. aasta Kenya puhkusereisil paistnud, et olukord paraneb. Siis tuli kriis. Sügisel 2019 hakkas Soome ajakirjandus nende suhteprobleemidest kirjutama ning kahtlustama, et pulmad jäävad ära. Kõmuleht Seiska kirjutas, et Maisal on juba pool aastat salasuhe IT-mehe Mikkoga.