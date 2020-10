Uudisteos paljastab: pruut pettis Latvalat juba nädal pärast kihlasõrmuse saamist 

Latvala ütleb end olevat tundnud: tema oli nende suhtes see, kes rohkem pingutas. 2018. aasta Keenia puhkusereisil paistnud, et olukord paraneb. Siis tuli kriis. Sügisel 2019 hakkas Soome ajakirjandus nende suhteprobleemidest kirjutama ning kahtlustama, et pulmad jäävad ära. Kõmuleht Seiska kirjutas, et Maisal on juba pool aastat salasuhe IT-mehe Mikkoga.