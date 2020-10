Inimesed Soome bussijuhiks? Tanel Talve: tegin juhiloa proosalisel põhjusel Kroonika , täna, 11:24 Jaga: M

Tanel Talve Foto: Robin Roots

„Mootorid mulle meeldivad – isa Jaak on olnud mul eluaegne bussijuht –, ent põhjus D-kategooria juhiloa omandamiseks on palju proosalisem,“ räägib endine riigikogulane Tanel Talve Kroonikale, et tegi bussiload.