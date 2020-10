Endine turvamees süüdistab Kris Jennerit seksuaalses ahistamises 

Marc McWilliams on kohtusse kaevanud nii Krisi kui ka tema tütre Kourtney Kardashiani ning lisaks turvafirmad David Shield Security ja Armor Protection Services Inc, nõudes neilt kahjutasu. New York Posti valduseses olevate kohtudokumentide andmeil süüdistab McWilliams neid seksuaalses ahistamises, vaenuliku töökeskkonna viljelemises ning soolises diskrimineerimises ja kättemaksus.