Lauri Mäesepp avalikustas peagi sündiva lapse soo 

Lenna ja Lauri hakkasid avalikkuse ees koos liikuma kaks aastat tagasi, nende suhe sai avalikuks 2018. aasta septembris. Kumbki siis suhteteemat ei kommenteerinud. Mullu jaanuaris tuli avalikuks, et paarike on kihlunud – Lenna näitas oma Instagramis kihlasõrmust Lapimaa reisil. „Peamine põhjus oli see, et ma ühel hetkel lihtsalt teadsin, et seda tuleb teha – Lenna kätt paluda. See oli läbitunnetatud otsus ja ma teadsin, et pean seda tegema,“ rääkis Lauri paar nädalat hiljem Kroonikale ja paljastas, et palus Lenna kätt juba enne Lapimaa reisi, täpsemalt jõulude ajal Rakveres.