SUUR KURBUS: Chrissy Teigen jäi kolmandast lapsest ilma 

Legend ja Teigen paljastasid lapseootuse Johni muusikavideos "Wild". Nende esiktütar Luna on neljane ja poeg Miles kahene. Veel sündimata lapsele olid nad nimeks pannud Jack. "Oleme šokis ja sellises sügavas valus, millest oleme ainult kuulnud, mida me pole kunagi varem tundnud," kirjutab Teigen (34) Instagramis. Tema sõnul ei suudetud veritsusele lõppu teha ning abil polnud ka vereülekannetest.

"Jackile - mul on nii kahju, et su elu esimesed hetked olid nii suurte komplikatsioonidega, kahju, et me ei suutnud anda sulle sellist kodu, mida sul oli ellujäämiseks vaja. Jääme sind igavesti armastama."