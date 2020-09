Leelo Tungal pälvis kirikliku teeneteristi: „See tuli mulle suure üllatusena!“ 

Viilma lisab, et eriti oluline on Tungla sõnum olnud lastele suunatud loomingus. Vähetähtis pole ka see, et Tungal on loonud sõnad Piret Rips-Lauli muusikalisele palvusele „Loomisest lootuseni“. Heliteos tuli eile õhtul kammerkoor Credo ettekandes esitusele Tallinna metodisti kirikus.