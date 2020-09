Saaga ei lõppegi! Kristi Loigo esitas Kanal 2 ja saate „Hingesoojus“ tegijate vastu kriminaalasja algatamise avalduse 

Kanal 2 teatas 19. juunil, et peatab koostöö heategevuslikku teleprojekti "Kodutunne" vedanud produtsent Kristi Loigoga - tekkis kahtlus, et saate "Kodutunne" poolt heategevuseks kogutud summad ei ole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt abivajajate aitamiseks, teatas ettevõte.

Hiljem kuulutati välja uus heategevussaade "Hingesoojus", mille produtsendiks Katrin Lust.

Uudise ilmsikstuleku järel põrutas Loigo Kroonikale antud intervjuus, et võtta vastu midagi, mis on teiselt vägivaldselt käest rebitud, on Lusti poolt väga madal ja alatu. "Mis veelgi vääritum, Katrin Lust on pöördunud "Kodutunde" assistendi poole ja pakkunud talle uues saates tööd."

Katrin kinnitas Õhtulehele toona, et ei võtnud assistendiga ühendust enne, kui teadis, et tolle tööleping on lõppenud. "Kas see on parem, kui inimene töötuks jääb?"